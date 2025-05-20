Россия ударила "Молнией" по блокпосту под Харьковом: пострадали полицейские и военные

Как сообщил начальник полиции Харьковской области, сейчас пострадавшие чувствуют себя хорошо, им оказана первая помощь

Дрон Молния (Иллюстративное фото: Суспильне)

Российские оккупационные войска 19 мая нанесли дроновый удар по блокпосту в Харьковской области, в результате чего пострадали полицейские и военные. Об этом в эфире Суспильного рассказал начальник полиции области Петр Токарь.

По его словам, удар по одному из блокпостов, где несут службу полицейские и нацгвардейцы, был нанесен дроном "Молния".

"Каждый взрыв эквивалентом от трех до пяти килограммов влечет ударную волну и всем полицейским, попадающим в зону удара, выставляется диагноз "акубаротравма" [контузия] со всеми сопутствующими последствиями. Это может быть впечатление центральной нервной системы и сбой функционирования внутренних органов".

Он добавил, что сейчас пострадавшие чувствуют себя хорошо, им оказана первая помощь.

17 мая в 06:17 Россия ударила дроном "Ланцет" по автобусу с пассажирами возле Белополья Сумской области. В результате атаки погибли девять человек, еще семь – ранены.

В ночь на 20 мая россияне атаковали Украину 108 беспилотниками, ПВО удалось обезвредить 93 из них.

В результате атаки российских оккупационных войск на Сумскую область 20 мая были повреждены гидротехнические сооружения в Великописаревской общине.