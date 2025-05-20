Росія вдарила "Молнією" по блокпосту під Харковом: постраждали поліціянти та військові

Як повідомив начальник поліції Харківської області, зараз постраждалі почуваються добре, їм надано першу допомогу

Дрон Молнія (Ілюстративне фото: Суспільне)

Російські окупаційні війська 19 травня завдали дронового удару по блокпосту у Харківській області, унаслідок чого постраждали поліціянти та військові. Про це в ефірі Суспільного розповів начальник поліції області Петро Токар.

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За його словами, удару по одному з блокпостів, де несуть службу поліціянти та нацгвардійці, було завдано дроном "Молнія".

"Кожен вибух еквівалентом від трьох до п'яти кілограмів тягне за собою ударну хвилю і всім поліціянтам, які потрапляють в зону удару, виставляється діагноз "акубаротравма" [контузія] з усіма супутніми наслідками. Це може бути враження центральної нервової системи та збій функціонування внутрішніх органів", – розповів Токар.

Він додав, що зараз постраждалі почуваються добре, їм надано першу допомогу.

17 травня о 06:17 Росія вдарила дроном "Ланцет" по автобусу з пасажирами біля Білопілля Сумської області. Внаслідок атаки загинули дев'ятеро осіб, ще сім – поранені.

У ніч проти 20 травня росіяни атакували Україну 108 безпілотниками, ППО вдалося знешкодити 93 з них.

Унаслідок атаки російських окупаційних військ на Сумську область 20 травня були пошкоджені гідротехнічні споруди у Великописарівській громаді.