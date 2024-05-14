Россия ударила по Харькову. Мэр говорит о прилете по району, где "множество многоэтажек"

Пока информации о пострадавших нет

Харьков (Фото: ЕРА/SERGEY KOZLOV)

Утром 14 мая российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Взрыв раздался около 06:07.

По словам Терехова, захватчики ударили по Киевскому району Харькова, информации о раненых пока нет.

Обследование места удара продолжается. Чем именно утром избивали по Харькову выясняют специалисты.

ДОПОЛНЕНО в 07:32. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что Россия атаковала УМПБ Д-30, в результате чего два человека получили ранения. Разрушены три гаража и три повреждены. Еще одно попадание зафиксировано на открытой территории.

13 мая 2024 года Секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозу непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке принимают участие "более 30 000".

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