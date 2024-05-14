Россия ударила по Харькову. Мэр говорит о прилете по району, где "множество многоэтажек"дополнено
Утром 14 мая российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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Взрыв раздался около 06:07.
По словам Терехова, захватчики ударили по Киевскому району Харькова, информации о раненых пока нет.
Обследование места удара продолжается. Чем именно утром избивали по Харькову выясняют специалисты.
ДОПОЛНЕНО в 07:32. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что Россия атаковала УМПБ Д-30, в результате чего два человека получили ранения. Разрушены три гаража и три повреждены. Еще одно попадание зафиксировано на открытой территории.
- 13 мая 2024 года Секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозу непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке принимают участие "более 30 000".
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