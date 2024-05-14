Росія вдарила по Харкову. Мер каже про приліт по району, де "безліч багатоповерхівок"
Харків (Фото: ЕРА/SERGEY KOZLOV)

Зранку 14 травня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вибух пролунав близько 06:07.

За словами Терехова, загарбники вдарили по Київському району Харкова, інформації про поранених поки що немає.

Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову зʼясовують фахівці.

ДОПОВНЕНО о 07:32. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що Росія атакувала  УМПБ Д-30, внаслідок чого дві людини зазнали поранення. Зруйновані три гаражі та три пошкоджено. Ще одне влучання зафіксоване на відкритій території.

  • 13 травня 2024 року Секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова від російського нападу, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь "понад 30 000".

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