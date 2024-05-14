Росія вдарила по Харкову. Мер каже про приліт по району, де "безліч багатоповерхівок"

Наразі інформації про постраждалих немає

Харків (Фото: ЕРА/SERGEY KOZLOV)

Зранку 14 травня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Вибух пролунав близько 06:07.

За словами Терехова, загарбники вдарили по Київському району Харкова, інформації про поранених поки що немає.

Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову зʼясовують фахівці.

ДОПОВНЕНО о 07:32. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що Росія атакувала УМПБ Д-30, внаслідок чого дві людини зазнали поранення. Зруйновані три гаражі та три пошкоджено. Ще одне влучання зафіксоване на відкритій території.

13 травня 2024 року Секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова від російського нападу, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь "понад 30 000".

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