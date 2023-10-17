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Россия ударила по общежитию в центре Славянска, под завалами люди – фото последствий

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 11:18
Россия ударила по общежитию в центре Славянска, под завалами люди – фото последствий - Фото
Фото: МВД

Российские оккупанты нанесли удар по пятиэтажному общежитию в Славянске Донецкой области, предварительно известно, что под завалами находятся два человека. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По словам начальника городской администрации Вадима Ляха, общежитие находится в центре города.

"Ночью — два прилета в центр города, улица Свободы. Попадание в общежитие Луганского аграрного университета", – написал он в соцсетях.

По предварительной информации от МВД и ГСЧС, под завалами сейчас находятся два человека. Продолжается спасательная операция.

Фото: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях

Фото: МВС
  • В ночь на 16 октября российские оккупанты ударили ракетами по районам Днепра и Миргорода, в Хмельницкой области противовоздушная оборона сбивала "шахеды".

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Милана Головань
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войнаславянскобщежитие
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