Россия ударила по общежитию в центре Славянска, под завалами люди – фото последствий

Российские оккупанты нанесли удар по пятиэтажному общежитию в Славянске Донецкой области, предварительно известно, что под завалами находятся два человека. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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По словам начальника городской администрации Вадима Ляха, общежитие находится в центре города.

"Ночью — два прилета в центр города, улица Свободы. Попадание в общежитие Луганского аграрного университета", – написал он в соцсетях.

По предварительной информации от МВД и ГСЧС, под завалами сейчас находятся два человека. Продолжается спасательная операция.

В ночь на 16 октября российские оккупанты ударили ракетами по районам Днепра и Миргорода, в Хмельницкой области противовоздушная оборона сбивала "шахеды".

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