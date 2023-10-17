RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія вдарила по гуртожитку у центрі Слов'янська, під завалами люди – фото наслідків

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 11:18
Росія вдарила по гуртожитку у центрі Слов'янська, під завалами люди – фото наслідків - Фото
Фото: МВС

Російські окупанти завдали удару по п'ятиповерховому гуртожитку у Слов'янську Донецької області, попередньо відомо, що під завалами перебувають дві людини. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

За словами начальника міської адміністрації Вадима Ляха, гуртожиток знаходиться у центрі міста.

"Вночі — два прильоти у центр міста, вулиця Свободи. Влучання у гуртожиток Луганського аграрного університету", – написав він у соцмережах.

За попередньою інформацією від МВС та ДСНС, під завалами зараз перебувають двоє людей. Триває рятувальна операція.

Фото: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях

Фото: МВС
  • В ніч на 16 жовтня російські окупанти вдарили ракетами по районах Дніпра й Миргорода, на Хмельниччині протиповітряна оборона збивала "шахеди".

Читайте також: Уночі Росія атакувала з-під Криму й Херсона, над півднем збили шість дронів і ракету

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаслов'янськгуртожиток
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 