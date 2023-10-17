Росія вдарила по гуртожитку у центрі Слов'янська, під завалами люди – фото наслідків

Російські окупанти завдали удару по п'ятиповерховому гуртожитку у Слов'янську Донецької області, попередньо відомо, що під завалами перебувають дві людини. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

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За словами начальника міської адміністрації Вадима Ляха, гуртожиток знаходиться у центрі міста.

"Вночі — два прильоти у центр міста, вулиця Свободи. Влучання у гуртожиток Луганського аграрного університету", – написав він у соцмережах.

За попередньою інформацією від МВС та ДСНС, під завалами зараз перебувають двоє людей. Триває рятувальна операція.

В ніч на 16 жовтня російські окупанти вдарили ракетами по районах Дніпра й Миргорода, на Хмельниччині протиповітряна оборона збивала "шахеди".

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