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Уночі Росія атакувала з-під Криму й Херсона, над півднем збили шість дронів і ракету

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 08:03
Уночі Росія атакувала з-під Криму й Херсона, над півднем збили шість дронів і ракету - Фото
ППО (Ілюстративне фото)

У ніч проти 17 жовтня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та керованою авіаційною ракетою, всі ворожі цілі збито. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За словами військових, Росія запустила шість "шахедів" з району мису Чауда, що в Криму, й одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 з повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини.

Усі повітряні сили ворога знищені українською ППО на південному напрямку.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ракету росіян збили в небі над областю.

  • Учора зранку Генеральний штаб заявив, що росіяни так само атакували ракетами Х-59 та "Іскандер-М".
  • Російські окупанти вдарили ракетами по районах Дніпра й Миргорода, на Хмельниччині протиповітряна оборона збивала "шахеди".

Дивіться також: З'явились фото наслідків російської ракетної атаки на Миргород

Мілана Головань
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