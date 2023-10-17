Уночі Росія атакувала з-під Криму й Херсона, над півднем збили шість дронів і ракету
17.10.2023, 08:03
ППО (Ілюстративне фото)
У ніч проти 17 жовтня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та керованою авіаційною ракетою, всі ворожі цілі збито. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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За словами військових, Росія запустила шість "шахедів" з району мису Чауда, що в Криму, й одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 з повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини.
Усі повітряні сили ворога знищені українською ППО на південному напрямку.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ракету росіян збили в небі над областю.
- Учора зранку Генеральний штаб заявив, що росіяни так само атакували ракетами Х-59 та "Іскандер-М".
- Російські окупанти вдарили ракетами по районах Дніпра й Миргорода, на Хмельниччині протиповітряна оборона збивала "шахеди".
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