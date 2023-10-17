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Ночью Россия атаковала из-под Крыма и Херсона, над югом сбили шесть дронов и ракету

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 08:03
Ночью Россия атаковала из-под Крыма и Херсона, над югом сбили шесть дронов и ракету - Фото
ПВО (Иллюстративное фото)

В ночь на 17 октября российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и управляемой авиационной ракетой, все вражеские цели сбиты. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По словам военных, Россия запустила шесть "шахедов" из района мыса Чауда в Крыму и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства временно оккупированной Херсонской области.

Все воздушные силы врага уничтожены украинским ПВО на южном направлении.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ракету россиян сбили в небе над областью.

  • Вчера утром Генеральный штаб заявил, что россияне также атаковали ракетами Х-59 и "Искандер-М".
  • Российские оккупанты ударили ракетами по районам Днепра и Миргорода, в Хмельницкой области противовоздушная оборона сбивала "шахеды".

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Милана Головань
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