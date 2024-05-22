Россия ударила по центру Чугуева: ранена женщина, поврежден детский сад

Чугуев (Фото: Александра Суховеева/Украинская неделя)

Утром 22 мая российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по центру города Чугуев Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, есть информация об одной раненой женщине. Повреждения получило здание детского сада. Специалисты подробно осматривают территорию, детали обещают позже.

Ночью Россия также атаковала "шахедами" Сумскую область, в результате чего без электроэнергии на утро остались Сумы, Шостка и Конотоп. На данный момент еще ведутся работы по восстановлению, в городах работают пункты несокрушимости.

В ночь на 21 мая и утром россияне нанесли удары по Харькову: первый раз прилетело по зоне отдыха, второй – по объекту транспортной инфраструктуры.

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