Росія вдарила по центру Чугуєва: поранено жінку, пошкоджено дитячий садок

Чугуїв (Фото: Олександра Суховєєва/Український тиждень)

Зранку 22 травня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по центру міста Чугуїв Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, є інформація про одну поранену жінку. Пошкоджень зазнала будівля дитячого садка. Фахівці оглядають територію, деталі обіцяють згодом.

Вночі Росія також атакувала "шахедами" Сумську область, внаслідок чого без електроенергії на ранок залишились Суми, Шостка та Конотоп. Станом на зараз роботи з відновлення досі ведуться, у містах працюють пункти незламності.

В ніч проти 21 травня та зранку росіяни завдали ударів по Харкову: перший раз прилетіло по зоні відпочинку, другий – по об'єкту транспортної інфраструктури.

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