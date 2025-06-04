Россия ударила по Украине 95 дронами, в нескольких регионах есть попадания – фото
В ночь на 4 июня Россия атаковала Украину 95 дронами, из которых удалось обезвредить 61 БпЛА. Попадания зафиксированы в семи локациях, сообщили Воздушные силы Украины.
Оккупанты запускали ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы из направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму.
Основными направлениями воздушного удара были Харьковская, Сумская, Одесская и Донецкая области.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежен 61 вражеский БпЛА разных типов на востоке, юге и севере страны. Из них 36 сбиты ПВО, а 25 – локационно потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в семи локациях.
В ГСЧС сообщили, что Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждены жилые дома, складские помещения, СТО. На местах вспыхнули пожары, которые уже ликвидированы. Предварительно пострадал один человек.
Также Россия ударила по Харькову дронами и ракетами. Пострадали гражданское предприятие и жилая застройка, один человек ранен, сообщил мэр Игорь Терехов.
В Сумской области враг атаковал Лебединскую общину, сообщили в ОВА. Зафиксированы попадания 12 БпЛА.
Отмечается, что дроны попали по заводу по производству биоэтанола в селе общины, в результате чего произошел пожар. Повреждены цистерны, произошел разлив патоки, обошлось без пострадавших.
Кроме помещений предприятия, повреждено около 10 частных домов. В настоящее время специалисты оценивают экологические последствия. Окончательные масштабы разрушений уточняются.
- 1 июня РФ ударила по Украине 472 беспилотниками, это самое большое количество с начала войны.
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