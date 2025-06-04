Россия ударила по Украине 95 дронами, в нескольких регионах есть попадания – фото

Под атакой врага находились четыре основных направления

Атака по Сумской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 4 июня Россия атаковала Украину 95 дронами, из которых удалось обезвредить 61 БпЛА. Попадания зафиксированы в семи локациях, сообщили Воздушные силы Украины.

Оккупанты запускали ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы из направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму.

Основными направлениями воздушного удара были Харьковская, Сумская, Одесская и Донецкая области.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежен 61 вражеский БпЛА разных типов на востоке, юге и севере страны. Из них 36 сбиты ПВО, а 25 – локационно потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в семи локациях.

В ГСЧС сообщили, что Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждены жилые дома, складские помещения, СТО. На местах вспыхнули пожары, которые уже ликвидированы. Предварительно пострадал один человек.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Также Россия ударила по Харькову дронами и ракетами. Пострадали гражданское предприятие и жилая застройка, один человек ранен, сообщил мэр Игорь Терехов.

В Сумской области враг атаковал Лебединскую общину, сообщили в ОВА. Зафиксированы попадания 12 БпЛА.

Отмечается, что дроны попали по заводу по производству биоэтанола в селе общины, в результате чего произошел пожар. Повреждены цистерны, произошел разлив патоки, обошлось без пострадавших.

Кроме помещений предприятия, повреждено около 10 частных домов. В настоящее время специалисты оценивают экологические последствия. Окончательные масштабы разрушений уточняются.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС