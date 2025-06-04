Росія вдарила по Україні 95 дронами, в кількох регіонах є влучання – фото

Під атакою ворога були чотири основні напрямки

Атака по Сумській області (Фото: ДСНС)

У ніч проти 4 червня Росія атакувала Україну 95 дронами, з яких вдалося знешкодити 61 БпЛА. Влучання зафіксовані у семи локаціях, повідомили Повітряні сили України.

Окупанти запускали ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори з напрямків російських міст Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда в Криму.

Основні напрямки повітряного удару – Харківська, Сумська, Одеська та Донецька області.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 61 ворожий БпЛА різних типів на сході, півдні та півночі країни. З них 36 збиті ППО, а 25 – локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях.

У ДСНС повідомили, що Росія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, СТО. На місцях спалахнули пожежі, які вже ліквідували. Попередньо, постраждала одна людина.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Також Росія вдарила по Харкову дронами та ракетами. Постраждало цивільне підприємство й житлова забудова, одна людина поранена, повідомив мер Ігор Терехов.

У Сумській області ворог атакував Лебединську громаду, повідомили в ОВА. Зафіксовані влучання 12 БпЛА.

Зазначається, що дрони влучили по заводу з виробництва біоетанолу у селі громади, внаслідок чого сталася пожежа. Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки, обійшлося без постраждалих.

Окрім приміщень підприємства, пошкоджено близько 10 приватних будинків. Наразі фахівці оцінюють екологічні наслідки. Остаточні масштаби руйнувань уточнюються.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС