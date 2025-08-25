Россия ударила по Украине более чем сотней дронов – большую часть удалось обезвредить
В ночь на 25 августа Россия ударила по Украине 104 дронами. Противовоздушная оборона обезвредила 76 вражеских БпЛА, сообщают в Воздушных силах.
По состоянию на 08:00, по предварительным данным, известно о сбивании или подавлении 76 российских "шахедов", дронов-имитаторов и других БпЛА на севере и востоке страны.
В то же время зафиксированы попадания 28 дронов на 15 локациях, а еще в четырех местах упали обломки или сбитые БпЛА.
В частности, россияне ударили по территории Сумской и Роменской общин, сообщил председатель областной военной администрации Олег Григоров. Сейчас информация о пострадавших уточняется.
На местах попаданий возникли пожары, утром еще продолжались обследования и ликвидация последствий.
Также враг ударил дронами по Покровской общине Синельниковского района Днепропетровской области, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак. В результате атаки загорелся дом, однако пожар уже ликвидировали. Разбиты солнечные панели, дом, частное предприятие и авто.
Также под ударом был Никополь, повреждена линия электропередач.
- 23 августа россияне атаковали Украину почти 50 дронами – большинство сбили или подавили силы ПВО.
- На третьи сутки удалось потушить пожар на американском заводе Flex в Мукачево после российского удара 21 августа. Площадь горения составила 7000 квадратных метров.
