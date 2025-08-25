Россия ударила по Украине более чем сотней дронов – большую часть удалось обезвредить

Последствия атаки (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

В ночь на 25 августа Россия ударила по Украине 104 дронами. Противовоздушная оборона обезвредила 76 вражеских БпЛА, сообщают в Воздушных силах.

По состоянию на 08:00, по предварительным данным, известно о сбивании или подавлении 76 российских "шахедов", дронов-имитаторов и других БпЛА на севере и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания 28 дронов на 15 локациях, а еще в четырех местах упали обломки или сбитые БпЛА.

В частности, россияне ударили по территории Сумской и Роменской общин, сообщил председатель областной военной администрации Олег Григоров. Сейчас информация о пострадавших уточняется.

На местах попаданий возникли пожары, утром еще продолжались обследования и ликвидация последствий.

Также враг ударил дронами по Покровской общине Синельниковского района Днепропетровской области, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак. В результате атаки загорелся дом, однако пожар уже ликвидировали. Разбиты солнечные панели, дом, частное предприятие и авто.

Также под ударом был Никополь, повреждена линия электропередач.