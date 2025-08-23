Россияне атаковали Украину почти 50 дронами – большинство сбили или подавили

Зафиксировано попадание 13 дронов в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях

Иллюстративное фото: Depositphotos

В ночь на 23 августа оккупанты атаковали Украину 49 беспилотниками – предварительно, противодействовать удалось 36 из них. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По их данным, с вечера пятницы оккупанты атаковали Украину дронами типа Shahed и БпЛА-имитаторами с направлений Шаталово (Смоленская область), Курск, Миллерово (Ростовская) и Приморско-Ахтарска (Краснодарский край).

Отражали воздушное нападение оккупантов подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 8:30 защитникам удалось сбить или подавить 36 "шахедов" и фальш-дронов различных типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 13 дронов в семи локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях, сообщили военные.

В Конотопе Сумской области произошло три прилета – обошлось без жертв и пострадавших, есть не критические повреждения жилых домов, сообщил мэр города Артем Семенихин. По его словам, оккупанты били по уже уничтоженному инфраструктурному объекту. Также он предупредил о высокой угрозе дополнительных ударов РФ в ближайшие двое суток.

В Донецкой области Россияне совершили 41 удар по Краматорску за сутки, сообщил глава военной администрации Александр Гончаренко.

В области с 22 августа два человека погибли в Константиновке, еще 7 человек получили ранения, написал руководитель обладминистрации Вадим Филашкин.

На Днепропетровщине о пострадавших не сообщается, из-за атак БпЛА были пожары в Покровской общине и Павлограде, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.