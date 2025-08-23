Росіяни атакували Україну майже 50 дронами – більшість збили або подавили

Зафіксовано влучання 13 дронів у Донецькій, Дніпропетровській і Сумській областях

Ілюстративне фото: Depositphotos

У ніч проти 23 серпня окупанти атакували Україну 49 безпілотниками – попередньо, протидіяти вдалося 36 з них. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За їх даними, з вечора п'ятниці окупанти атакували Україну дронами типу Shahed та БпЛА-імітаторами з напрямків Шаталово (Смоленська область), Курськ, Міллерово (Ростовська) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Відбивали повітряний напад окупантів підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 8:30 захисникам вдалося збити або подавити 36 "шахедів" і фальш-дронів різних типів на півночі, сході й в центрі країни.

Зафіксовано влучання 13 дронів у семи локаціях у Донецькій, Дніпропетровській і Сумській областях, повідомили військові.

У Конотопі на Сумщині сталося три прильоти – обійшлося без жертв та постраждалих, є некритичні пошкодження житлових будинків, повідомив мер міста Артем Семеніхін. За його словами, окупанти били по вже знищеному інфраструктурному об'єкту. Також він попередив про високу загрозу додаткових ударів РФ у найближчі дві доби.

На Донеччині Росіяни здійснили 41 удар по Краматорську за добу, повідомив глава військової адміністрації Олександр Гончаренко.

В області з 22 серпня двоє людей загинули у Костянтинівці, ще семеро осіб дістали поранення, написав керівник обладміністрації Вадим Філашкін.

На Дніпропетровщині про постраждалих не повідомляється, через атаки БпЛА були пожежі у Покровській громаді й Павлограді, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.