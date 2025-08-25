Росія вдарила по Україні понад сотнею дронів – більшу частину вдалося знешкодити
Наслідки атаки (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

У ніч проти 25 серпня Росія вдарила по Україні 104 дронами. Протиповітряна оборона знешкодила 76 ворожих БпЛА, повідомляють в Повітряних силах.

Станом на 08:00, за попередніми даними, відомо про збиття або подавлення 76 російських "шахедів", дронів-імітаторів й інших БпЛА на півночі та сході країни.

Водночас зафіксовані влучання 28 дронів на 15 локаціях, а ще у чотирьох місцях впали уламки або збиті БпЛА.

Зокрема, росіяни вдарили по території Сумської й Роменської громад, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

На місцях влучань виникли пожежі, вранці ще тривали обстеження і ліквідація наслідків.

ДОПОВНЕНО о 09:50. Виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що один із ворожих "шахедів" влучив у житловий будинок. В ньому вибиті вікна, двоє людей отримали осколкові поранення.

Другий удар прийшовся по автозаправній станції. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, обійшлося без постраждалих.

У Новослобідській громаді дрон вночі атакував автівку, через що загинула одна людина та двоє постраждали, повідомили в ОВА. Ще семеро постраждалих – мешканці Сумської громади: п’ятеро з Піщанського старостату та двоє з Сум.

Росія вдарила по Україні понад сотнею дронів – більшу частину вдалося знешкодити
Фото: t.me/kobzarartemsn
Росія вдарила по Україні понад сотнею дронів – більшу частину вдалося знешкодити
Фото: t.me/grigorov_oleg
Росія вдарила по Україні понад сотнею дронів – більшу частину вдалося знешкодити
Фото: t.me/kobzarartemsn

Також ворог вдарив дронами по Покровській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Внаслідок атаки зайнялася оселя, проте пожежу вже ліквідували. Побиті сонячні панелі, будинок, приватне підприємство й авто.

Також під ударом був Нікополь, пошкоджена лінія електропередач.

Росія вдарила по Україні понад сотнею дронів – більшу частину вдалося знешкодити
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Росія вдарила по Україні понад сотнею дронів – більшу частину вдалося знешкодити
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
атакаобстрілповітряні силиппо