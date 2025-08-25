Росія вдарила по Україні понад сотнею дронів – більшу частину вдалося знешкодити

Наслідки атаки (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

У ніч проти 25 серпня Росія вдарила по Україні 104 дронами. Протиповітряна оборона знешкодила 76 ворожих БпЛА, повідомляють в Повітряних силах.

Станом на 08:00, за попередніми даними, відомо про збиття або подавлення 76 російських "шахедів", дронів-імітаторів й інших БпЛА на півночі та сході країни.

Водночас зафіксовані влучання 28 дронів на 15 локаціях, а ще у чотирьох місцях впали уламки або збиті БпЛА.

Зокрема, росіяни вдарили по території Сумської й Роменської громад, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

На місцях влучань виникли пожежі, вранці ще тривали обстеження і ліквідація наслідків.

ДОПОВНЕНО о 09:50. Виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що один із ворожих "шахедів" влучив у житловий будинок. В ньому вибиті вікна, двоє людей отримали осколкові поранення.

Другий удар прийшовся по автозаправній станції. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, обійшлося без постраждалих.

У Новослобідській громаді дрон вночі атакував автівку, через що загинула одна людина та двоє постраждали, повідомили в ОВА. Ще семеро постраждалих – мешканці Сумської громади: п’ятеро з Піщанського старостату та двоє з Сум.

Також ворог вдарив дронами по Покровській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Внаслідок атаки зайнялася оселя, проте пожежу вже ліквідували. Побиті сонячні панелі, будинок, приватне підприємство й авто.

Також під ударом був Нікополь, пошкоджена лінія електропередач.