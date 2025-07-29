Россия ударила ракетой по территории учебного подразделения ВСУ – погибли трое военных
Иллюстративное фото (Фото: Генштаб ВСУ)

Россия 29 июля нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В результате атаки погибли трое военных, сообщили Сухопутные войска ВСУ.

В результате обстрела также известно о 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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В Сухопутных войсках добавили, что для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и назначено служебное расследование.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности", – заявили военные.

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