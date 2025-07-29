Росія вдарила ракетою по території навчального підрозділу ЗСУ – загинуло троє військових

Внаслідок російського удару по підрозділу загинули троє військових, ще 18 поранені

Ілюстративне фото (Фото: Генштаб ЗСУ)

Росія 29 липня завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Внаслідок атаки загинуло троє військових, повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Внаслідок обстрілу також відомо про 18 поранених військовослужбовців. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

У Сухопутних військах додали, що для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних Сил України та призначено службове розслідування.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності", – заявили військові.