Россия удерживает в плену более 400 украинских женщин

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что Россия игнорирует все обращения по возвращению украинских женщин

Украинские военнопленные женщины (Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными)

В российском плену находятся 403 женщины из Украины, часть из них – гражданские. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Освобожденные из плена украинки рассказывают, что в неволе россияне их унижали, содержали в негуманных условиях, не обеспечивали продовольствием в достаточном количестве, не оказывали квалифицированную медицинскую помощь и запрещали связываться с родными, сообщили в Коордштабе.

По информации ведомства, в российском плену находятся 403 украинских женщин, некоторые из которых – это незаконно удерживаемые гражданские. Также есть женщины, чья судьба неизвестна с 2014 года и пропали без вести.

Все обращения украинской стороны о возвращении женщин из неволи игнорируются РФ, проинформировали в Коордштабе.

"Украинская сторона не раз предлагала России уволить женщин в первую очередь, в то же время представители страны-агрессорки занимаются манипуляциями, в том числе обнародованием различных списков. Но за этим всем кроется нежелание продолжать обмены", – говорится в сообщении.

Условия содержания украинских пленных не соответствуют Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными, отметили в исполнительном органе.

"Женщины, равно как и тяжелораненые, тяжелобольные согласно международному гуманитарному праву должны быть освобождены из плена или репатриированы в нейтральные страны в первую очередь", – добавили в ведомстве.

10 января 2024 года уполномоченный Совета по правам человека заявил, что по состоянию на сегодняшний день обмен военнопленными между Украиной и РФ в формате "всех на всех" невозможен, ведь государство-агрессорка не заинтересовано в этом.

13 мая папа римский в очередной раз призвал Украину и Россию провести обмен всеми пленными, пообещав посодействовать процессу.

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