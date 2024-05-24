Росія утримує у полоні понад 400 українських жінок

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що Росія ігнорує всі звернення щодо повернення українських жінок

Українські військовополонені жінки (Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими)

У російському полоні перебувають 403 жінки з України, частина з них – цивільні. Про це повідомили в пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Звільнені з полону українки розповідають, що у неволі росіяни їх принижували, утримували в негуманних умовах, не забезпечували харчами у достатній кількості, не надавали кваліфіковану медичну допомогу та забороняли зв'язуватися з рідними, повідомили у Коордштабі.

Наразі, за інформацією відомства, у російському полоні перебувають 403 українські жінки, деякі з них – це незаконно утримувані цивільні. Також є жінки, чия доля невідома з 2014 року та зниклі безвісти.

Усі звернення української сторони щодо повернення жінок з неволі ігноруються РФ, проінформували в Коордштабі.

"Українська сторона не раз пропонувала Росії звільнити жінок в першу чергу, натомість представники країни-агресорки займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різноманітних списків. Але за цим усім криється небажання продовжувати обміни", – йдеться у повідомленні.

Умови утримання українських полонених не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими, наголосили у виконавчому органі.

"Жінки, так само як і важкопоранені, важкохворі, згідно з міжнародним гуманітарним правом, мають бути звільнені з полону або репатрійовані до нейтральних країн у першу чергу", – додали у відомстві.

10 січня 2024 року уповноважений Ради з прав людини заявив, що станом на сьогодні обмін військовополоненими між Україною і РФ у форматі "всіх на всіх" є неможливим, адже держава-агресорка не зацікавлена в цьому.

13 травня папа римський вкотре закликав Україну та Росію провести обмін всіма полоненими, пообіцявши посприяти процесу.

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