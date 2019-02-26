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26.02.2019, 07:33

Россия угрожает Европе "по приколу" - Климкин

Россия угрожает Европе "по приколу" - Климкин - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД отметил, что угрозами Россия "стремится мобилизовать своих избирателей и пугать европейцев"

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Страна-агресссор Россия угрожает Европе "по приколу". Об этом в эфире программы Свобода слова телеканала ICTV  заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Извините за недипломатический сленг, я считаю, что это все (угрозы РФ, - ред.) как-то "по приколу". На самом деле,  Россия стремится мобилизовать своих избирателей и пугать европейцев – и то, и то, пока, насколько я понимаю, аж никак не получается. Вот так я очень очень аккуратно скажу", - отметил Климкин.

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30 декабря 2018 года в России угрожали принять ответные меры в связи с угрозой размещения в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В начале декабря российский президент Владимир Путин заявил, что его страна будет разрабатывать баллистические ракеты, запрещенные ДРСМД, если Соединенные Штаты выйдут из него. Накануне США выдвинули Росии ультиматум - Штаты выйдут из договора РСМД, если Россия в течение ближайших 60 дней не вернется к выполнению условий соглашения.

В конце 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора РСМД. 21 октября он принял решение о выходе США из договора РСМД. Договор запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

В РФ заявляют, что не нарушают ракетный договор: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км.

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Теги: Климкин Павел, Россия, Европа, угрозы
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