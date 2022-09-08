Россия уже просит военную помощь у КНДР и Ирана, давление будет до конца войны — Блинкен

Россия вынуждена обращаться за военной помощью к Северной Корее и Ирану, США продолжат давить на Москву, пока она не прекратит войну против Украины. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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По его словам, из-за санкций Россия не может торговать на экспорт, в результате чего сокращаются рынки и Москва не может одалживать деньги для суверенного внешнего долга.

Он отметил, что Кремль уже просит военную помощь у КНДР и Ирана, поскольку России перекрывают импорт.

"Мы продолжим это давление, пока не прекратится агрессия против Украины — и она не восстановит свой суверенитет", — сказал Блинкен.

Госсекретарь заявил, что давление на Россию, гуманитарная и экономическая поддержка Украины показывают свою эффективность.

Ранее стало известно, что Россия закупает у КНДР миллионы снарядов для артиллерии. Помимо ракет малой дальности и снарядов для артиллерии, РФ в будущем может попытаться закупить у КНДР и другое оборудование.

8 сентября Блинкен прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Он побывал в больнице "Охматдет" и посетил Киевскую область.

Также на пятой встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении США нового пакета помощи для Украины на $675 млн. В него войдут противорадарные ракеты HARM, легкие гаубицы и снаряды для HIMARS. Союзники намерены интенсифицировать поддержку и сделать ее долгосрочной.

Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и проинформировал его о военной помощи Украине.

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Дмитро Гриниченко

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