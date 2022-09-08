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Россия уже просит военную помощь у КНДР и Ирана, давление будет до конца войны — Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 18:10
Россия уже просит военную помощь у КНДР и Ирана, давление будет до конца войны — Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Россия вынуждена обращаться за военной помощью к Северной Корее и Ирану, США продолжат давить на Москву, пока она не прекратит войну против Украины. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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По его словам, из-за санкций Россия не может торговать на экспорт, в результате чего сокращаются рынки и Москва не может одалживать деньги для суверенного внешнего долга.

Он отметил, что Кремль уже просит военную помощь у КНДР и Ирана, поскольку России перекрывают импорт. 

"Мы продолжим это давление, пока не прекратится агрессия против Украины — и она не восстановит свой суверенитет", — сказал Блинкен. 

Госсекретарь заявил, что давление на Россию, гуманитарная и экономическая поддержка Украины показывают свою эффективность. 

Ранее стало известно, что Россия закупает у КНДР миллионы снарядов для артиллерии. Помимо ракет малой дальности и снарядов для артиллерии, РФ в будущем может попытаться закупить у КНДР и другое оборудование. 

Читайте также: Блинкен: Сейчас идет тяжелое контрнаступление и оно эффективно, мы видим это на поле боя 

Дмитро Гриниченко
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Россия санкции война Иран северная корея Энтони Блинкен
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