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Россия уже создала прямые угрозы безопасности для стран Черноморского бассейна – Резников

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 04:11
Россия уже создала прямые угрозы безопасности для стран Черноморского бассейна – Резников - Фото
Алексей Резников (скриншот из видеозаписи CNN)

Полномасштабное вторжение России в Украину уже создало прямые угрозы безопасности для всех стран Черноморского бассейна. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время онлайн-встречи с коллегами-министрами обороны Турции, Болгарии, Грузии, Польши и Румынии.

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Как отмечается, особое внимание на встрече было уделено вопросам безопасности в Черноморском регионе и гуманитарным вызовам, к которым привело нападение России на Украину.

"Нападение России уже вызвало масштабный гуманитарный кризис и создало прямые угрозы безопасности для всех стран Черноморского бассейна. Нарушена безопасность международного судоходства", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что Россия совершает провокации против гражданских судов. Несколько из них заблокированы в украинских портах и ​​уже подверглись российским атакам, есть жертвы.

"Российский флот разбрасывает в море захваченные в Севастополе мины, принадлежавшие ВМС Украины до 2014 года. Де-факто – это попытка совершения террористических актов против гражданских судов", – сказал Резников.

Читайте также: Россия блокирует почти 100 судов с продовольствием в Черном море – США в ООН

Наталия Медведева
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Алексей Резников война черное море
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