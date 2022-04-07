Россия уже создала прямые угрозы безопасности для стран Черноморского бассейна – Резников

Полномасштабное вторжение России в Украину уже создало прямые угрозы безопасности для всех стран Черноморского бассейна. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время онлайн-встречи с коллегами-министрами обороны Турции, Болгарии, Грузии, Польши и Румынии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, особое внимание на встрече было уделено вопросам безопасности в Черноморском регионе и гуманитарным вызовам, к которым привело нападение России на Украину.

"Нападение России уже вызвало масштабный гуманитарный кризис и создало прямые угрозы безопасности для всех стран Черноморского бассейна. Нарушена безопасность международного судоходства", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что Россия совершает провокации против гражданских судов. Несколько из них заблокированы в украинских портах и ​​уже подверглись российским атакам, есть жертвы.

"Российский флот разбрасывает в море захваченные в Севастополе мины, принадлежавшие ВМС Украины до 2014 года. Де-факто – это попытка совершения террористических актов против гражданских судов", – сказал Резников.

Читайте также: Россия блокирует почти 100 судов с продовольствием в Черном море – США в ООН

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.