Россия усилит дезинформацию об Украине перед встречей Трампа с Путиным – ЦПД

В ЦПД предупреждают о новой волне активизации российской пропаганды вокруг встречи Трампа с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Россия активизирует дезинформационную кампанию против Украины накануне и после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По данным ЦПИ, россияне будут активно распространять манипулятивные нарративы о якобы нежелании Украины договариваться о мире, блокировании и затягивании переговоров, выдвижении якобы нереалистичных требований и тому подобное.

Также активизируется распространение нарративов о якобы несубъектности Украины, судьба которой якобы решается Путиным и Трампом.

Кроме того, будет продвигаться нарратив, якобы Европа не способна решать вопросы безопасности без участия России, поскольку встреча Путина с Трампом якобы демонстрирует, кто в Европе отвечает за безопасность.

В этом контексте ожидается также продвижение месседжа, будто Путин на равных с Трампом и только Россия и США могут обеспечить мировую безопасность, отмечает Центр.

Отдельно будут распространяться месседжи о якобы "окончательной потере" Украиной суверенитета, полной зависимости от Вашингтона или Лондона, которые якобы заставляют воевать "до последнего украинца" для обеспечения интересов своих государств.

Кроме того, Центр прогнозирует активизацию попыток РФ провоцировать раскол между Украиной и США, а также между Украиной-ЕС и США-ЕС.

Также ожидается усиление попыток российской пропаганды дискредитировать санкции США.

"Как на российскую, так и на украинскую и западную аудитории пропагандисты будут распространять месседжи о якобы неэффективности санкций и их вреде прежде всего для экономики США и ЕС", – предупредили в ЦПИ.