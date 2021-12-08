"Россия услышала четкие сигналы". Кулеба отреагировал на переговоры Байдена и Путина

Переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина сами по себе являются сдерживанием РФ и деэскалацией напряжения у границ Украины. В Кремле услышали несколько четких сигналов, сказал в комментарии Reuters министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Сам по себе контакт служит как сдерживание и деэскалация. Мы ценим решающее дипломатическое участие США в усилиях по возвращению России за стол переговоров", – заявил он.

Кулеба уверен, что "Путин услышал несколько очень четких и сильных сигналов об эскалации России на границе с Украиной и в регионе".

При этом глава МИД отметил, что приоритетом является разработка пакета мер по сдерживанию России от дальнейшей военной эскалации. По его словам, Украина тесно сотрудничает по этому вопросу с партнерами по обе стороны Атлантики.

Кулеба также добавил, что Байден и президент Владимир Зеленский завтра обсудят дальнейшие шаги по сдерживанию РФ и способы оживления нормандского формата – переговоров между Россией, Украиной, Германией и Францией по урегулированию конфликта на Донбассе.

7 декабря прошли переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. В Госдепе заявили, что рассматривается вариант полной изоляции РФ от глобальной финансовой системы (вот что это значит).

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Марк Сировой

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