Россия утром нанесла ракетный удар по селу возле Запорожья
17.09.2022, 09:22
Фото: EPA
Россия утром в субботу, 17 сентября, нанесла ракетный удар по селу возле Запорожья. Об этом сообщил глава обладминистрации Александр Старух.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Враг нанес ракетный удар по селу недалеко от Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – заявил он.
Куда именно был нацелен ракетный удар, Старух пока не сообщил.
- Ночью 17 сентября под ракетный обстрел попал Харьков, там обошлось без погибших и раненых.
Читайте также: "Россия – синоним подлости". Подоляк призвал союзников ответить на теракты оружием для ВСУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии