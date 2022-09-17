Россия утром нанесла ракетный удар по селу возле Запорожья

Россия утром в субботу, 17 сентября, нанесла ракетный удар по селу возле Запорожья. Об этом сообщил глава обладминистрации Александр Старух.

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"Враг нанес ракетный удар по селу недалеко от Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – заявил он.

Куда именно был нацелен ракетный удар, Старух пока не сообщил.

Ночью 17 сентября под ракетный обстрел попал Харьков, там обошлось без погибших и раненых.

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Андрій Водяний

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