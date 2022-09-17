UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия утром нанесла ракетный удар по селу возле Запорожья

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 09:22
Россия утром нанесла ракетный удар по селу возле Запорожья - Фото
Фото: EPA

Россия утром в субботу, 17 сентября, нанесла ракетный удар по селу возле Запорожья. Об этом сообщил глава обладминистрации Александр Старух.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Враг нанес ракетный удар по селу недалеко от Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – заявил он.

Куда именно был нацелен ракетный удар, Старух пока не сообщил.

Читайте также: "Россия – синоним подлости". Подоляк призвал союзников ответить на теракты оружием для ВСУ

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар Запорожье Александр Старух
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 