"Россия – синоним подлости". Подоляк призвал союзников ответить на теракты оружием для ВСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал союзников Украины отреагировать на удары российской армии по критической инфраструктуре передачей ВСУ необходимого вооружения.

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"Уважают сильных, восхищаются храбрыми. Подлых презирают. Удары по дамбам/ТЭЦ и критической инфраструктуре – красноречивое доказательство для мира: Россия – синоним подлости", – заявил Подоляк.

Он считает, что каждая попытка РФ терроризировать гражданское население должна получать громкий ответ от союзников в виде ПВО, танков, дронов и БМП для ВСУ.

Он также показал фото затопленной местности в результате ракетного удара РФ по дамбе возле Кривого Рога:

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Оксана Житнюк

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