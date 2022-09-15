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"Россия – синоним подлости". Подоляк призвал союзников ответить на теракты оружием для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 22:21
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал союзников Украины отреагировать на удары российской армии по критической инфраструктуре передачей ВСУ необходимого вооружения.

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"Уважают сильных, восхищаются храбрыми. Подлых презирают. Удары по дамбам/ТЭЦ и критической инфраструктуре – красноречивое доказательство для мира: Россия – синоним подлости", – заявил Подоляк.

Он считает, что каждая попытка РФ терроризировать гражданское население должна получать громкий ответ от союзников в виде ПВО, танков, дронов и БМП для ВСУ.

Он также показал фото затопленной местности в результате ракетного удара РФ по дамбе возле Кривого Рога:

"Россия – синоним подлости". Подоляк призвал союзников ответить на теракты оружием для ВСУ

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Оксана Житнюк
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война кривой рог Харьков тэц дамба михаил подоляк
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