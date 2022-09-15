"Россия – синоним подлости". Подоляк призвал союзников ответить на теракты оружием для ВСУ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал союзников Украины отреагировать на удары российской армии по критической инфраструктуре передачей ВСУ необходимого вооружения.
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"Уважают сильных, восхищаются храбрыми. Подлых презирают. Удары по дамбам/ТЭЦ и критической инфраструктуре – красноречивое доказательство для мира: Россия – синоним подлости", – заявил Подоляк.
Он считает, что каждая попытка РФ терроризировать гражданское население должна получать громкий ответ от союзников в виде ПВО, танков, дронов и БМП для ВСУ.
Он также показал фото затопленной местности в результате ракетного удара РФ по дамбе возле Кривого Рога:
- 11 сентября россияне ударили крылатыми ракетами по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего в населенных пунктах Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.
- 14 сентября россияне выпустили по окрестностям Кривого Рога семь ракет "Искандер" и "Кинжал". Повреждена гидротехническая инфраструктура, в Ингульце начал подниматься уровень воды, из-за чего жителей некоторых улиц решили эвакуировать.
- По мнению ISW, ударом по дамбе в Кривом Роге россияне, вероятно, пытались сорвать наступление ВСУ.
- Утром 15 сентября глава ВА Александр Вилкул сообщил, что для ликвидации последствий ракетного удара пришлось взрывать дамбу.
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