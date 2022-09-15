UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кривой Рог. Ночью подрывали дамбу, уровень воды в Ингульце падает – Вилкул

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 08:18
Кривой Рог. Ночью подрывали дамбу, уровень воды в Ингульце падает – Вилкул - Фото
Ликвидация последствий ракетного удара в Кривом Роге (фото - Валентин Резниченко, Telegram)

В Кривом Роге ночью ликвидировали последствия ракетного удара РФ по гидротехнической инфраструктуре, проводились контролируемые подрывы дамбы. Сейчас уровень воды снижается, сообщил глава местной военной администрации Александр Вилкул.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Авария из-за ударов РФ была огромной, говорит Вилкул. Ночью проводилось множество мероприятий, в том числе подрыв дамбы в районе Черногорки, чтобы увеличить пропускную способность.

"На данній момент еще идет ликвидация аварии, но поток воды значительно уменьшился. И в местах, где есть подтопления, уровень воды уже начал спадать", – рассказал глава военной администрации.

Уровень воды в Ингульце поднимался от 1 до 2 м, отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Его удалось снизить на 13 см, он продолжает падать.

Всего было подтоплено 112 частных домов и дачных участков, ночью проводили эвакуацию людей, говорит Вилкул. Водоснабжение есть везде, кроме военного городка и района Макулан, власти рассчитывают подать воду до обеда, сейчас туда отправятся водовозы.

"Думаю, сегодня закончим полностью ликвидацию (последствий удара РФ. – Прим. ред.)", – сказал Вилкул.

Читайте также: За удар по Кривому Рогу будет справедливое возмездие – Зеленский

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вода ракетный удар кривой рог александр вилкул дамба ингулец валентин резниченко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 