Кривой Рог. Ночью подрывали дамбу, уровень воды в Ингульце падает – Вилкул

В Кривом Роге ночью ликвидировали последствия ракетного удара РФ по гидротехнической инфраструктуре, проводились контролируемые подрывы дамбы. Сейчас уровень воды снижается, сообщил глава местной военной администрации Александр Вилкул.

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Авария из-за ударов РФ была огромной, говорит Вилкул. Ночью проводилось множество мероприятий, в том числе подрыв дамбы в районе Черногорки, чтобы увеличить пропускную способность.

"На данній момент еще идет ликвидация аварии, но поток воды значительно уменьшился. И в местах, где есть подтопления, уровень воды уже начал спадать", – рассказал глава военной администрации.

Уровень воды в Ингульце поднимался от 1 до 2 м, отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Его удалось снизить на 13 см, он продолжает падать.

Всего было подтоплено 112 частных домов и дачных участков, ночью проводили эвакуацию людей, говорит Вилкул. Водоснабжение есть везде, кроме военного городка и района Макулан, власти рассчитывают подать воду до обеда, сейчас туда отправятся водовозы.

"Думаю, сегодня закончим полностью ликвидацию (последствий удара РФ. – Прим. ред.)", – сказал Вилкул.

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Марко Сировой

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