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Россия ведет наступление на трех направлениях, везде безуспешно – карта

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2023, 19:48
Россия ведет наступление на трех направлениях, везде безуспешно – карта - Фото
Артиллерийский обстрел оккупантов (Фото: EPA)

В течение суток на фронте было 30 боестолкновений, россияне пытались наступать на трех направлениях – везде безуспешно. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области.

Россия ведет наступление на трех направлениях, везде безуспешно – карта
На Бахмутском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.

Россия ведет наступление на трех направлениях, везде безуспешно – карта

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка.

Россия ведет наступление на трех направлениях, везде безуспешно – карта

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения ВСУ.

Россия ведет наступление на трех направлениях, везде безуспешно – карта

На других направлениях оккупанты в течение суток наступательных действий не проводили, но били артиллерией и авиацией.

  • Силы обороны успешно ведут наступательные операции в направлениях Мелитополя и Бердянска.
  • В порту Бердянска Запорожской области, в направлении которого продолжается контрнаступление, круглосуточно работает российский мобильный крематорий.

Читайте также: Генерал Милли о наступлении ВСУ: Продвигаются неукоснительно, от 500 до 2000 метров в день

Оксана Житнюк
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