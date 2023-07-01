Россия ведет наступление на трех направлениях, везде безуспешно – карта

В течение суток на фронте было 30 боестолкновений, россияне пытались наступать на трех направлениях – везде безуспешно. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения ВСУ.

На других направлениях оккупанты в течение суток наступательных действий не проводили, но били артиллерией и авиацией.

Силы обороны успешно ведут наступательные операции в направлениях Мелитополя и Бердянска.

В порту Бердянска Запорожской области, в направлении которого продолжается контрнаступление, круглосуточно работает российский мобильный крематорий.

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