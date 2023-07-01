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Росія веде наступ на трьох напрямках, скрізь безуспішно – карта

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 19:48
Росія веде наступ на трьох напрямках, скрізь безуспішно – карта - Фото
Артилерійський обстріл окупантів (Фото: EPA)

Протягом доби на фронті було 30 боєзіткнень, росіяни намагались наступати на трьох напрямках – скрізь безуспішно. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

 
На Лиманському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районах Невського та південніше Діброви Луганської області.

Росія веде наступ на трьох напрямках, скрізь безуспішно – карта
На Бахмутському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області.

Росія веде наступ на трьох напрямках, скрізь безуспішно – карта

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Росія веде наступ на трьох напрямках, скрізь безуспішно – карта

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування ЗСУ.

Росія веде наступ на трьох напрямках, скрізь безуспішно – карта

На інших напрямках окупанти протягом доби наступальних дій не проводили, але били артилерією та авіацією.

  • Сили оборони наразі успішно ведуть наступальні операції у напрямках Мелітополя і Бердянська.
  • У порту Бердянська Запорізької області, у напрямку якого триває контрнаступ, наразі цілодобово працює російський мобільний крематорій.

Читайте також: Генерал Міллі про наступ ЗСУ: Просуваються неухильно, від 500 до 2000 метрів на день

Оксана Житнюк
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