Росія веде наступ на трьох напрямках, скрізь безуспішно – карта

Протягом доби на фронті було 30 боєзіткнень, росіяни намагались наступати на трьох напрямках – скрізь безуспішно. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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На Лиманському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районах Невського та південніше Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування ЗСУ.

На інших напрямках окупанти протягом доби наступальних дій не проводили, але били артилерією та авіацією.

Сили оборони наразі успішно ведуть наступальні операції у напрямках Мелітополя і Бердянська.

У порту Бердянська Запорізької області, у напрямку якого триває контрнаступ, наразі цілодобово працює російський мобільний крематорій.

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