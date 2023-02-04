Россия внесла оккупированные территории в Южный военных округ – британская разведка

Российские военные официально включили временно оккупированные территории Украины в свой Южный военный округ. Об этом сообщает британская разведка в сводке утром 4 февраля.

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Как отмечают британцы, 3 февраля 2023 года российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области передаются под командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.

В разведке уточнили, что этот шаг РФ последовал за январским заявлением российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что военная экспансия будет включать создание "самостоятельных группировок войск" в Украине.

Этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать недавно оккупированную территорию в долгосрочную стратегическую позицию, считают в Британии.

"Однако вряд ли это окажет непосредственное влияние на кампанию: в настоящее время Россия развертывает силы со всех военных округов России под командованием специального развернутого штаба", – резюмировали в британской разведке.

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Наталія Медведєва

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