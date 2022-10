Россия вооружает своих военных зенитными установками 70-летней давности AZP-5: видео

Россия вооружает своих военных зенитными установками 70-летней давности AZP-57. Об этом сообщает Минобороны Украины, публикуя видео транспортировки установок.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Встреча на перекрестке. Пока украинская армия осваивает IRIS-T, NASAMS, Aspide, террористическое государство получает со своих складов зенитные установки 70-летней давности AZP-57. Украина уверенно шагает в будущее. Империя возвращается туда, где ей и место, – в прошлое", – прокомментировали видео в министерстве.

Meeting at the crossroads.

While #UAarmy is mastering IRIS-T, NASAMS, Aspide, the terrorist state is getting 70 year-old AZP-57 anti-aircraft guns from its warehouses.

Ukraine confidently stepping into the future. The empire is returning to where it belongs – in the past. pic.twitter.com/t5mOi4nSZ1