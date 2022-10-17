UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия вооружает своих военных зенитными установками 70-летней давности AZP-5: видео

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 21:48
Россия вооружает своих военных зенитными установками 70-летней давности AZP-5: видео - Фото
Скриншот из видео

Россия вооружает своих военных зенитными установками 70-летней давности AZP-57. Об этом сообщает Минобороны Украины, публикуя видео транспортировки установок.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Встреча на перекрестке. Пока украинская армия осваивает IRIS-T, NASAMS, Aspide, террористическое государство получает со своих складов зенитные установки 70-летней давности AZP-57. Украина уверенно шагает в будущее. Империя возвращается туда, где ей и место, – в прошлое", – прокомментировали видео в министерстве.

  • В мае россияне начали использовать для нанесения ударов по территории Украины ракеты воздушного базирования большой дальности Х-22 – устаревший тип вооружения времен СССР.
  • В том же месяце Россия вынуждена была снимать с хранения устаревшие советские танки Т-62 из-за значительных потерь в Украине.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оружие IRIS-T NASAMS AZP-57
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 