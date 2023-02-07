Россия вряд ли в ближайшее время нарастит силы для серьезного влияния на войну – Британия

Россия с начала января пытается возобновить крупные наступления, но продвигается медленно и вряд ли сможет в ближайшие недели нарастить силы для существенного влияния на войну. К таким выводам пришла разведка Великобритании.

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По словам разведчиков, Россия, вероятно, с начала января пытается возобновить крупные наступательные операции. А ее цель – полный захват Донецкой области.

Однако российских войскам удается продвигаться лишь на несколько сотен метров за неделю, говорят британцы. Почти наверняка это связано с нехваткой боеприпасов и маневренных подразделений.

Старшее командование, вероятно, требует нереалистичных целей от недоукомплектованных и неопытных подразделений, но российские лидеры будут продолжать требовать широкомасштабных действий.

"Маловероятно, что Россия сможет в ближайшие недели нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны", – добавили британцы.

За сутки украинские военные уничтожили более 1000 российских оккупантов, которые пытаются наступать на пяти направлениях.

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Марко Сировой

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