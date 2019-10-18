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Россия выдвигает дополнительные требования по ситуации в Золотом

Россия выдвигает дополнительные требования по ситуации в Золотом - Фото
Василий Боднар (Фото - скриншот из видео 7 канал/youtube)
18.10.2019, 12:44

Открытие КПВВ в Золотом РФ пытается привязать к открытию КПВВ в Счастье

Россия блокирует открытие контрольного пункта въезда-выезда в Золотом, увязывая этот вопрос с открытием контрольного пункта в Счастье, сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Боднар отметил, что решение об открытии КПВВ в Золотом было принято еще в 2016 году, и украинская сторона продолжает на этом настаивать. "Однако, как вы знаете, российская сторона начала пакетировать открытие КПВВ в Золотом с открытием КПВВ в Счастье. Это не предусмотрено никакими договоренностями", - рассказал он.

По словам Боднара, сейчас Украина привлекает партнеров по нормандскому формату для того, чтобы Россия выполнила договоренности и появилась возможность открыть КПВВ в Золотом.

Отвечая на уточняющий опрос депутата из фракции ЕС Ирины Геращенко, Боднар подчеркнул, что Украина связывает на переговорах вопросы разведения войск и открытия КПВВ в Золотом.

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Донбасс Золотое разведение войск
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