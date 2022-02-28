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Россия выпустила более 100 ракет Искандер и Калибр по городам и селам Украины: инфографика

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 22:55

Россия выпустила по городам и селам Украины более 100 ракет "Искандер" и "Калибр". Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Как отмечается, с начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины.

"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", – заявил Залужный.

Россия выпустила более 100 ракет Искандер и Калибр по городам и селам Украины: инфографика
  • Ранее сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что российские танки сознательно обстреливали жилые дома и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы жилых городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
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война искандер
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