Россия выпустила более 100 ракет Искандер и Калибр по городам и селам Украины: инфографика

Россия выпустила по городам и селам Украины более 100 ракет "Искандер" и "Калибр". Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Как отмечается, с начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины.

"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", – заявил Залужный.

Ранее сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что российские танки сознательно обстреливали жилые дома и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов.

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Наталия Медведева

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