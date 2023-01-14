Россия вывела корабли ЧФ из Новороссийска из-за угрозы атак ВСУ — разведка Британии

Россияне вывели корабли Черноморского флота из Новороссийска из-за угрозы возможных атак Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что 11 января из военно-морского комплекса в Новороссийске вышла группа кораблей ЧФ в составе не менее 10 судов — учитывая тип и количество кораблей, выходящих в море одновременно, вероятно, это является рассредоточением флота.

Отмечается, что Россия видит угрозу Новороссийску со стороны ВСУ.

Британцы считают, что развертывание кораблей маловероятно означает подготовку к массированному ракетному удару или десантным операциям с моря.

Черноморский флот в значительной степени по-прежнему сосредоточен на предполагаемых угрозах со стороны Украины и продолжает отдавать приоритет силовой защите, а не наступательным или патрульным операциям, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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