UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия вывела подлодку с "Калибрами" под охраной Ми-8 и катера, боится дронов – Naval News

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 16:58
Россия вывела подлодку с
Российская подводная лодка (Фото: Flickr/pentona)

Черноморский флот РФ вывел на позицию для возможного удара одну подводную лодку проекта 636.6, которая может нести до четырех крылатых ракет морского базирования "Калибр". Субмарину охраняли вертолет Ми-8 и десантно-штурмовой катер типа Raptor. Об этом сообщает Naval News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, российская подводная лодка вышла в море из акватории временно оккупированного Севастополя.

"Подводную лодку сопровождает быстроходный катер, вероятно, штурмовой катер Raptor, и вертолет, возможно, Ми-8. Они предназначены для защиты от украинских беспилотных надводных кораблей (БКА), также известных как морские беспилотники", – говорится в сообщении.

Россия вывела подлодку с "Калибрами" под охраной Ми-8 и катера, боится дронов – Naval News

Издание Defense Express добавило, что на выходе из гавани стоял патрульный корвет проекта 22160 из ЗРК "Тор" на вертолетной площадке.

Предполагается, что в первую очередь выход в море российской субмарины-носителя "Калибров" может быть связан с подготовкой нового ракетного удара по Украине.

Naval News не исключает, что здесь могла быть и другая причина – например, подготовка Черноморского флота РФ к участию в возможной агрессии Кремля против Молдовы.

Читайте также: "Это фантастика". Атака в Севастополе меняет ВМС: могут ли дроны вытеснить боевые корабли

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
подлодка черное море калибр морской дрон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 