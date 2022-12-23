Россия вывела подлодку с "Калибрами" под охраной Ми-8 и катера, боится дронов – Naval News

Черноморский флот РФ вывел на позицию для возможного удара одну подводную лодку проекта 636.6, которая может нести до четырех крылатых ракет морского базирования "Калибр". Субмарину охраняли вертолет Ми-8 и десантно-штурмовой катер типа Raptor. Об этом сообщает Naval News.

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Как отмечается, российская подводная лодка вышла в море из акватории временно оккупированного Севастополя.

"Подводную лодку сопровождает быстроходный катер, вероятно, штурмовой катер Raptor, и вертолет, возможно, Ми-8. Они предназначены для защиты от украинских беспилотных надводных кораблей (БКА), также известных как морские беспилотники", – говорится в сообщении.

Издание Defense Express добавило, что на выходе из гавани стоял патрульный корвет проекта 22160 из ЗРК "Тор" на вертолетной площадке.

Предполагается, что в первую очередь выход в море российской субмарины-носителя "Калибров" может быть связан с подготовкой нового ракетного удара по Украине.

Naval News не исключает, что здесь могла быть и другая причина – например, подготовка Черноморского флота РФ к участию в возможной агрессии Кремля против Молдовы.

29 октября оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты.

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Наталія Медведєва

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