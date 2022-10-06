Россия вывезла из Беларуси до 30 вагонов с боеприпасами на юг и Донбасс – Генштаб

Беларусь продолжает оказывать помощь России в войне против Украины – армия РФ использует беларуские боеприпасы, запчасти и воздушное пространство для нанесения авиаударов по Украине. Об этом сообщил на брифинге 6 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По словам представителя Генштаба, с начала октября из беларуских арсеналов хранения ракет и боеприпасов на донецкое и херсонское направления было отправлено почти 30 вагонов с боеприпасами для оккупантов.

Всего с 24 февраля с территории Беларуси было отправлено 26 эшелонов с боеприпасами – почти 250 вагонов весом более 10 000 тонн.

Сегодня утром, 6 октября, по словам Громова, четыре российских самолета Ту-22М3 ударили по Украине авиаракетами с территории Беларуси. Предыдущий такой обстрел был зафиксирован 28 августа.

Он также сообщил, что на беларуских складах, базах и арсеналах группа российских офицеров отбирает автомобильные шины, узлы, агрегаты и другие запчасти к бронетехнике армии РФ для дальнейшей отправки оккупационным войскам.

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Оксана Житнюк

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