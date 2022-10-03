Украинские силы обороны отработали защиту государственной границы с Беларусью и уверяют, что в случае атаки бойцы будут готовы отбить наступление. Видео опубликовало Министерство внутренних дел.

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Подразделения Нацгвардии совместно с Вооруженными Силами Украины и Госпогранслужбой отработали защиту границы с Беларусью. В рамках подготовки к возможным угрозам со стороны Беларуси в северных регионах Украины продолжаются совместные учения.

Подразделения сил обороны отрабатывают способы противодействия возможным сценариям развития событий, а также вопросы координации, управления и взаимодействия при выполнении общих задач, сообщают в МВД.

Офицер ГУ Нацгвардии Кирилл Сахнюк отметил, что в рамках учений бойцы блокируют район проведения оборонной операции, их задача – не допустить прорыва диверсионно-разведывательных групп противника в тыл украинских подразделений.

"Мы будем готовы отбить наступление. Мы всегда улучшаем свои навыки, победа однозначно будет за нами", – сказал командир военной части Нацгвардии.

Ранее Telegram-канал "Беларускі Гаюн" сообщал, что в Беларуси проверяют ж/д инфраструктуру под нужды военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил: Беларусь получит "ответ, на который не рассчитывала", если пойдет в наступление.

По данным Минобороны, Россия планирует разместить в Беларуси 20 000 мобилизованных до конца месяца.

В Генштабе ВСУ сообщили, что РФ не оставляет попыток втянуть в войну против Украины Беларусь, рядом с украинской границей отстраиваются аэродромы.

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Оксана Житнюк

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