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Россия вывезла из Херсона труп "первого оккупанта" Потемкина, это знак – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 09:05
Россия вывезла из Херсона труп
Могила Потемкина (Скриншот видео)

Российские оккупанты вывезли из Херсона останки захороненного там Григория Потемкина, который в XVIII веке оккупировал украинские территории. Это может значить, что Россия собирается уйти из Херсона. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 29 октября.

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В разведке отмечают, что 27 октября коллаборант Владимир Сальдо заявил, что более 70 000 человек покинули город Херсон.

26 октября он также заявил, что Россия вывезла останки известного российского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина из его могилы в Херсонском соборе к востоку от Днепра.

"В русской национальной идентичности Потемкин тесно связан с завоеванием русскими украинских земель в XVIII веке и подчеркивает то значение, которое Путин почти наверняка придает предполагаемому историческому оправданию вторжения", – сообщается в отчете британской разведки.

По мнению британцев, символическое удаление Потемкина и массовое бегство из Херсона, вероятно, предвосхищают намерения России ускорить уход из этого района.

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Наталія Медведєва
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Великобритания война Херсон разведка
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