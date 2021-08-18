Россия вывезла из оккупированного Крыма более 450 заключенных. Украина уведомила Гаагу

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Украина сообщила суду в Гааге о новых фактах незаконного перемещения заключенных из оккупированного Крыма в Россию. Об этом рассказал руководитель прокуратуры АРК Игорь Поночовный, передает официальный сайт ведомства.

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Новые материалы о незаконном перемещении крымских заключенных в Россию направили в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге.

"Это сообщение, направленное в Офис прокурора Международного уголовного суда, является логическим продолжением двух предыдущих информационных сообщений, отправленных в 2016 и 2017 годах на эту же тему", – сказал Поночовный.

Он отметил, что прокуратура АРК квалифицирует подобные действия оккупационных сил по статье УК Украины о нарушении законов и обычаев войны и в соответствии со статьей 7 Римского статута о преступлениях против человечности.

По его словам, правоохранители установили 464 украинских гражданина, отбывающих наказание на территории России.

Ведущий эксперт общественной организации Региональный центр прав человека, адвокат Роман Мартыненко утверждает, что всего за годы оккупации Крыма там осудили 12 500 человек и 9000 из них перевезли в Россию.

ДОПОЛНЕНО В 17:20

В Офисе генпрокурора уточнили, что с декабря 2017-го по март 2021-го задокументированы факты перемещения 275 заключенных. Всего установлено 464 гражданина Украины, которые были незаконно перемещены для отбывания наказания в РФ, о 189 заключенных из них сообщения в Гаагу направляли в 2016 и 2017 годах.

29 июля сообщалось, что крымского политзаключенного Олега Приходько этапировали в российскую тюрьму Владимирский централ.

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Наталия Медведева

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