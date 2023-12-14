Россия за сутки потеряла на фронте 1300 человек и 44 единицы техники – Генштаб
Российская армия потеряла 1300 человек, 44 единицы техники и 12 артиллерийских систем за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие потери врага во время большой войны составили:
– личного состава – 342 800 (+1300);
- танков – 5692 (+10);
– боевых бронированных машин – 10 616 (+22),
– артиллерийских систем – 8088 (+12),
– РСЗО – 920 (+1),
– средств ПВО – 605,
– самолетов – 324,
– вертолетов – 324,
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6206 (+33),
– крылатых ракет – 1606 (+10),
– кораблей/катеров – 22,
– подводных лодок – 1,
– автомобильной техники и автоцистерн – 10 675 (+13),
– специальной техники – 1185 (+9).
- 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
- Президент Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.
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