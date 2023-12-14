Росія за добу втратила на фронті 1300 людей і 44 одиниці техніки – Генштаб
Російська армія втратила 1300 осіб, 44 одиниці техніки та 12 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 342 800 (+1300);
- танків - 5692 (+10);
– бойових броньованих машин – 10 616 (+22),
– артилерійських систем – 8088 (+12),
– РСЗВ – 920 (+1),
– засобів ППО – 605,
– літаків – 324,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6206 (+33),
– крилатих ракет – 1606 (+10),
– кораблів/катерів – 22,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки й автоцистерн – 10 675 (+13),
– спеціальної техніки – 1185 (+9).
- 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
- Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.
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