Росія за добу втратила на фронті 1300 людей і 44 одиниці техніки – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони ліквідували 342 800 російських окупантів, повідомили у Генштабі ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила 1300 осіб, 44 одиниці техніки та 12 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 342 800 (+1300);

- танків - 5692 (+10);

– бойових броньованих машин – 10 616 (+22),

– артилерійських систем – 8088 (+12),

– РСЗВ – 920 (+1),

– засобів ППО – 605,

– літаків – 324,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6206 (+33),

– крилатих ракет – 1606 (+10),

– кораблів/катерів – 22,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки й автоцистерн – 10 675 (+13),

– спеціальної техніки – 1185 (+9).

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

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