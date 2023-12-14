Росія за добу втратила на фронті 1300 людей і 44 одиниці техніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила 1300 осіб, 44 одиниці техніки та 12 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 342 800 (+1300);

- танків - 5692 (+10);

– бойових броньованих машин – 10 616 (+22),

– артилерійських систем – 8088 (+12),

– РСЗВ – 920 (+1),

– засобів ППО – 605,

– літаків – 324,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6206 (+33),

– крилатих ракет – 1606 (+10),

– кораблів/катерів – 22,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки й автоцистерн – 10 675 (+13),

– спеціальної техніки – 1185 (+9).

  • 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
  • Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

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