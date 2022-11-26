Россия запускает по Украине ракеты-носители ядерного оружия, чтобы отвлечь ПВО — Британия

Российские оккупанты, вероятно, снимают ядерные боеголовки с устаревающих крылатых ракет и запускают их по Украине, надеясь отвлечь систему противовоздушной обороны. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что на снимках из открытых источников можно увидеть обломки сбитой крылатой ракеты воздушного базирования Х-55, которая была разработана в 1980-х годах исключительно как носитель ядерного оружия. Сама ядерная боеголовка, скорее всего, была заменена балластом.

Отмечается, что хотя такая система по-прежнему будет наносить некоторый ущерб за счет ударной энергии ракеты и ее топлива, она вряд ли обеспечит надежное поражение предполагаемой цели.

Британцы считают, что противник почти наверняка надеется, что такие ракеты будут действовать как ложные цели и отвлекать внимание украинской ПВО.

Какими бы ни были намерения России, эта импровизация подчеркивает уровень истощения российских запасов ракет большой дальности, резюмировали в сводке.

23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву.

В ряде регионов были перебои с поставками электроэнергии.

В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Есть погибшие, более 20 пострадавших.

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Дмитро Гриниченко

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