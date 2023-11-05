UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия запустила две авиаракеты по югу: одну сбила ПВО, другая попала в инфраструктуру

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 18:03
Россия запустила две авиаракеты по югу: одну сбила ПВО, другая попала в инфраструктуру - Фото
Х-31 (Фото - ресурс оккупантов)

Днем 5 октября россияне выпустили по югу Украины две ракеты. Одна из них была сбита силами противовоздушной обороны, но есть попадание в Одесской области. Об этом сообщили Силы обороны юга.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным военных, с самолетов тактической авиации из акватории Черного моря россияне направили противорадиолокационную ракету Х-31П по Одесской области и управляемую Х-59 – по Днепропетровской.

"На Одесщине – приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству. Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника", – говорится в сообщении.

Также взрывная волна нанесла повреждения и находящимся рядом домам.

О взрывах, которые были слышны в Одессе, сообщалось примерно в 15:30.

Над Криворожьем ПВО уничтожила вражескую ракету, обошлось без пострадавших, добавили в Силах обороны юга.

  • Вечером 4 ноября силы ПВО Украины уничтожили три крылатые ракеты "Искандер-К", когда оккупанты атаковали крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровскую и Полтавскую области.
  • На Полтавщине обломки ракеты повредили жилые дома, несколько человек, в том числе двое детей, пострадали, погибла женщина.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапворакетный ударднепропетровская областьодесская область

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 