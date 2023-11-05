Россия запустила две авиаракеты по югу: одну сбила ПВО, другая попала в инфраструктуру

Днем 5 октября россияне выпустили по югу Украины две ракеты. Одна из них была сбита силами противовоздушной обороны, но есть попадание в Одесской области. Об этом сообщили Силы обороны юга.

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По данным военных, с самолетов тактической авиации из акватории Черного моря россияне направили противорадиолокационную ракету Х-31П по Одесской области и управляемую Х-59 – по Днепропетровской.

"На Одесщине – приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству. Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника", – говорится в сообщении.

Также взрывная волна нанесла повреждения и находящимся рядом домам.

О взрывах, которые были слышны в Одессе, сообщалось примерно в 15:30.

Над Криворожьем ПВО уничтожила вражескую ракету, обошлось без пострадавших, добавили в Силах обороны юга.

Вечером 4 ноября силы ПВО Украины уничтожили три крылатые ракеты "Искандер-К", когда оккупанты атаковали крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровскую и Полтавскую области.

На Полтавщине обломки ракеты повредили жилые дома, несколько человек, в том числе двое детей, пострадали, погибла женщина.

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