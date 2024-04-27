Россия запустила новый фейк о теробороне, воюющей на Харьковщине: приписала наркотики

Оккупанты уже не впервые распространяют фейки о военных 113 ОБр ТрО, отметили в Центре противодействия дезинформации

Иллюстративное фото- 113 ОБр ТрО ВСУ

Вражеские Telegram-каналы запустили фейк о том, что в Харькове задержан наркокурьер, якобы поставлявший запрещенные вещества военным 113-й бригады Сил территориальной обороны. Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны сообщил, что на самом деле распространенная информация касалась событий 2021 года и не имела отношения к ТрО.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В ЦПД заявили, что распространяемое россиянами сообщение – фейк, за основу которого пропагандисты взяли публикацию со страницы Харьковской областной прокуратуры от 25 апреля 2024 года. В ней говорится о мужчине, которого еще в 2021 году задержали с 200 свертками и пятью прозрачными полимерными пакетами с психотропным веществом.

"Систематические фейки российских пропагандистов о военных 113 ОБр ТрО указывают на то, что бригада качественно выполняет свою работу по защите государства, а потому рашисты всеми способами пытаются ее дискредитировать, навязывая военным образ "наркозависимых", – заявили в ЦПД.

Скриншот – ЦПД

В органе СНБО считают, что таким образом россияне пытаются посеять разочарование и панические настроения как среди бойцов бригады, так и среди гражданского населения Харьковщины, которое они защищают.

В ЦПД напомнили, что ранее российские пропагандисты распространяли фейк о том, что офицеры 121-го батальона 113 ОБр ТрО якобы избили пожилого мужчину из-за его нежелания покидать свой дом.

В начале марта российские Telegram-каналы распространяли фейки о том, что в Черниговской области в территориальную оборону якобы мобилизуют бездомных.

17 апреля правоохранители предупредили украинцев, что Россия начала распространять фейки о якобы эвакуации жителей Харькова из-за "окружения города врагом".

Читайте также: В ГУР заявили, что Россия проводит ИПСО в TikTok, восхваляя "уклонистов"