Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про мобілізацію безхатьків

У повідомленнях пропагандистів також йшлося про незадовільне забезпечення бригади, повідомили у ЦПД

Українські військові (Фото: ТрО ЗСУ)

Російські Telegram-канали поширюють неправдиву інформацію про те, що у Чернігівській області до територіальної оборони нібито мобілізують безхатьків. Центр протидії дезінформації розвінчав черговий пропагандистський фейк у своєму Telegram-каналі.

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Пропагандистськими ресурсами ширяться повідомлення про те, що 119 бригада тероборони у Чернігівській області нібито мобілізувала безхатьків. Також, за словами окупантів, підрозділи бригади буцімто залишилися без необхідного забезпечення. ЦПД називає цю інформацію фейком.

Центр протидії дезінформації

"Це черговий вкид ворожої пропаганди, оскільки мобілізація входить у компетенцію ТЦК та СП, а не командування бригади. Крім цього, забезпечення особового складу в підрозділах проводиться згідно з усіма нормами", – повідомляється у Telegram-каналі ЦПД.

Також у ЦПД зазначили, що раніше російські пропагандисти вже поширювали фейки про 119 бригаду тероборони, зокрема щодо набору до бригади "дівчат віком від 16 до 30 років, які будуть залучені на передових позиціях".

29 січня повідомлялося, що росіяни запустили фейк про буцімто "припинення вогню з РФ" та "передання країні-агресору частини територій" з нібито розсилкою від Офісу президента.

20 лютого в ЦПД заявили, що Росія створює фейк-акаунти Сирського і поширює дезінформацію про ситуацію на фронті та про Головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців.

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