Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о мобилизации бездомных
Российские Telegram-каналы распространяют ложную информацию о том, что в Черниговской области в территориальную оборону якобы мобилизуют бездомных. Центр противодействия дезинформации развенчал очередной пропагандистский фейк в своем Telegram-канале.
В пропагандистских ресурсах распространяются сообщения о том, что 119 бригада теробороны в Черниговской области якобы мобилизовала бездомных. Также, по словам оккупантов, подразделения бригады якобы остались без необходимого обеспечения. ЦПД называет эту информацию фейком.
"Это очередной вброс вражеской пропаганды, поскольку мобилизация входит в компетенцию ТЦК и СП, а не командования бригады. Кроме того, обеспечение личного состава в подразделениях проводится согласно всем нормам", – сообщается в Telegram-канале ЦПД.
Также в ЦПД отметили, что ранее российские пропагандисты уже распространяли фейки о 119 бригаде теробороны, в том числе по набору в бригаду "девушек в возрасте от 16 до 30 лет, которые будут задействованы на передовых позициях".
- 29 января сообщалось, что россияне запустили фейк о якобы "прекращении огня из РФ" и "передаче стране-агрессору части территорий" с якобы рассылкой от Офиса президента.
- 20 февраля в ЦПД заявили, что Россия создает фейк-аккаунты Сырского и распространяет дезинформацию о ситуации на фронте и о Главкоме с целью информационно-психологического влияния на военнослужащих.
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