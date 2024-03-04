Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о мобилизации бездомных

В сообщениях пропагандистов также шла речь о неудовлетворительном обеспечении бригады, сообщили в ЦПД

Украинские военные (Фото: ТрО ВСУ)

Российские Telegram-каналы распространяют ложную информацию о том, что в Черниговской области в территориальную оборону якобы мобилизуют бездомных. Центр противодействия дезинформации развенчал очередной пропагандистский фейк в своем Telegram-канале.

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В пропагандистских ресурсах распространяются сообщения о том, что 119 бригада теробороны в Черниговской области якобы мобилизовала бездомных. Также, по словам оккупантов, подразделения бригады якобы остались без необходимого обеспечения. ЦПД называет эту информацию фейком.

Центр противодействия дезинформации

"Это очередной вброс вражеской пропаганды, поскольку мобилизация входит в компетенцию ТЦК и СП, а не командования бригады. Кроме того, обеспечение личного состава в подразделениях проводится согласно всем нормам", – сообщается в Telegram-канале ЦПД.

Также в ЦПД отметили, что ранее российские пропагандисты уже распространяли фейки о 119 бригаде теробороны, в том числе по набору в бригаду "девушек в возрасте от 16 до 30 лет, которые будут задействованы на передовых позициях".

29 января сообщалось, что россияне запустили фейк о якобы "прекращении огня из РФ" и "передаче стране-агрессору части территорий" с якобы рассылкой от Офиса президента.

20 февраля в ЦПД заявили, что Россия создает фейк-аккаунты Сырского и распространяет дезинформацию о ситуации на фронте и о Главкоме с целью информационно-психологического влияния на военнослужащих.

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