Росія запустила новий фейк про тероборону, що воює на Харківщині: приписала наркотики

Окупанти вже не вперше розповсюджують фейки про військових 113 ОБр ТрО, наголосили у Центрі протидії дезінформації

Ілюстративне фото - 113 ОБр ТрО ЗСУ

Ворожі Telegram-канали запустили фейк про те, що у Харкові затримали наркокур'єра, який нібито постачав заборонені речовини військовим 113-ї бригади Сил територіальної оборони. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони повідомив, що насправді розповсюджена інформація стосувалась подій 2021 року і не мала стосунку до ТрО.

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У ЦПД заявили, що поширюване росіянами повідомлення – фейк, за основу якого пропагандисти взяли публікацію зі сторінки Харківської обласної прокуратури від 25 квітня 2024 року. У ній ідеться про чоловіка, якого ще у 2021 році викрили із 200 згортками та п'ятьма прозорими полімерними пакунками з психотропною речовиною.

"Систематичні фейки російських пропагандистів про військових 113 ОБр ТрО вказують на те, що бригада якісно виконує свою роботу із захисту держави, а тому рашисти всіма способами намагаються її дискредитувати, нав'язуючи військовим образ "наркозалежних", – заявили у ЦПД.

Скриншот – ЦПД

В органі РНБО вважають, що таким чином росіяни намагаються посіяти зневіру та панічні настрої як серед бійців бригади, так і серед цивільного населення Харківщини, яке вони захищають.

У ЦПД нагадали, що раніше російські пропагандисти поширювали фейк про те, що офіцери 121-го батальйону 113 ОБр ТрО буцімто побили літнього чоловіка через його небажання залишати свою домівку.

На початку березня російські Telegram-канали поширювали фейки про те, що у Чернігівській області до територіальної оборони нібито мобілізують безхатьків.

17 квітня правоохоронці попередили українців, що Росія почала поширювати фейки щодо нібито евакуації жителів Харкова через "оточення міста ворогом".

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