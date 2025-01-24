Россия запустила ударные дроны по Киевской области: горели дома, два человека погибли
В ночь на 24 января Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами, в результате чего в Киевской области погибли два человека. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Около 03:00 в Киевской области фиксировали дроны, по ним работали силы противовоздушной обороны.
Впоследствии стало известно, что в результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. Фиксируется разрушение фасада на 6-9 этажах.
В многоэтажке погиб 36-летний мужчина. Еще два человека обратились к медикам после пожара. Мужчина 26 лет получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей. Женщина 38 лет – острую реакцию на стресс.
В другом населенном пункте возник пожар площадью 120 квадратных метров в частном двухэтажном доме из-за падения обломков сбитой цели. Обнаружено тело погибшего.
- Вечером 22 января и в ночь на 23-е Россия атаковала Запорожье "шахедами" и ракетами, нанеся удар по одному и тому же энергетическому объекту – он уничтожен. Также известно о погибшем и около полусотни пострадавших.
- Всего в ночь на 23 января россияне атаковали Украину более 90 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, а также четырьмя баллистическими ракетами.